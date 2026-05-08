Леонов: «Если нам завтра скажут, проведите летнюю Олимпиаду, мы ее проведем»

Министр спорта РТ Владимир Леонов считает, что в республике нет преград для проведения любого крупно-масштабного спортивного мероприятия наряду с Олимпиадой. Об этом глава министерства заявил в эфире авторской передачи Дины Ашраповой «Вокруг гольфа».

В самом начале интервью Владимир Леонов отметил бригаду профессионалов во главе с Раисом РТ Рустамом Миннихановым, заявив, что во многом благодаря этому спорт в республике активно развивается.

«Сегодня мы – лидеры по количеству ледовых арен, бассейнов, уникальных сооружений. Если нам завтра скажут, проведите летнюю Олимпиаду, мы ее проведем. У нас все для этого есть. Даже гольф можем провести», - сказал Леонов.

Также глава Минспорта добавил, что в прошлом году в Татарстане было проведено 13 чемпионатов России, таким образом подытожив высокую степень спортивной организации в республике.