Леонов анонсировал сюрприз для болельщиков на матче Россия - Иран

Фото: «Татар-информ»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сегодня провел пресс-тур с представителями СМИ в преддверии товарищеского матча Россия – Иран, который состоится в конце сентября в Казани.



Среди прочего, он рассказал, что на игру, где российская национальная сборная сыграет в новой форме, уже реализовано 26 000 билетов из 39 000 возможных. При этом цены на них варьируются от 500 рублей до 3000.



А культурная программа для болельщиков продумана до тончайших моментов:

«Много будет активностей в непосредственной близости от арены. Будет выступать группа «Корни». И соответственно, будет очень много активностей от наших партнеров, от партнеров РФС. Готовим и некую церемонию открытия – держим в секрете пока. Это будет большое предматчевое шоу», - сказал Леонов.



Главный спортивный чиновник республики также отметил, что всех зрителей будет ждать некий сюрприз, который они увидят в конце матча. Он предпочел пока обойтись без имен, но отметил, что это будет «неожиданный для всех подарок».



Товарищеский матч Россия – Иран пройдет в Казани 29 сентября. начало встречи в 19:30.