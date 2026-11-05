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На главную ТИ-Спорт 5 ноября 2026 14:07

Леонида Тамбиева не будет на матче «Динамо» с «Шанхайскими Драконами»

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Леонида Тамбиева не будет на матче «Динамо» с «Шанхайскими Драконами»
Фото: dynamo.ru

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев не будет присутствовать на матче регулярного чемпионата КХЛ против «Шанхайских Драконов». Исполнять обязанности главного на это матче будет Олег Ореховский.

«На игру с «Шанхай Дрэгонс» 5 ноября динамовцы выйдут под руководством Олега Олеговича. Леонид Тамбиев остался в Москве по семейным обстоятельствам», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Матч пройдёт в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 мск.

#хк динамо-москва
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