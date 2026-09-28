Леонид Якунин: Впереди у Абдулганиева – совершенствование работы парламента

Леонид Якунин, архивный снимок

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Впереди у нового Председателя Государственного Совета РТ Фарида Абдулганиева – совершенствование всей работы парламента. Таким мнением с корреспондентом «Татар-информа» поделился депутат Леонид Якунин.

«Сегодня он провел свое первое заседание Госсовета, и очень уверенно. Поэтому я думаю, что впереди – совершенствование всей работы Госсовета. Он доктор экономических наук, профессор. Это солидный опыт. Поэтому – в путь», – сказал председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам.

Сегодня на 25-м заседании республиканского парламента VII созыва Фарид Абдулганиев был избран Председателем Государственного Совета РТ.

Абдулганиев победил на дополнительных выборах депутата Государственного Совета РТ по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50. Он набрал 64,9% голосов избирателей.

Мандат депутата Госсовета РТ стал вакантным после того, как Азат Зиганшин досрочно сложил депутатские полномочия в связи с назначением министром экологии и природных ресурсов РТ.