Леонид Якунин: Татарстан не планирует привлекать кредиты в 2022 году

Татарстан не планирует привлекать бюджетные и коммерческие кредиты в следующем году. Об этом сообщил журналистам председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин на парламентских слушаниях по законопроекту о бюджете РТ на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.

«В следующем году Татарстан не планирует привлекать кредиты. Только субвенции, которые официально запланированы федеральным бюджетом. В 2022 году это более 48 млрд рублей. Безвозмездные поступления из федерального бюджета в этом году составляют около 44 млрд рублей», – сказал депутат.

Доходы бюджета Татарстана на 2022 год запланированы в объеме 294,8 млрд рублей, расходы – 305,7 млрд рублей, дефицит – 10,9 млрд рублей. Доходы консолидированного бюджета в следующем году прогнозируются в размере 345,6 млрд рублей, расходы – 356,5 млрд рублей, дефицит – 10,9 млрд рублей.

«Бюджет 2022 года больше на 20 млрд рублей по доходам и на 24 млрд рублей по расходам, чем в текущем году, – отметил Якунин. – По основным направлениям, это разделы социальная политика, здравоохранение, культура, СМИ, расходы выше, чем в этом году».

Министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин рассказал, что поступление налога на прибыль в 2022 году прогнозируется в размере 90,2 млрд рублей, налог на доходы физических лиц в бюджет республики должен поступить в сумме 65,5 млрд рублей, а в консолидированный бюджет – 93,4 млрд рублей.

«Значительным доходным источником бюджетов муниципальных образований является земельный налог. Прогноз по налогу согласован со всеми муниципальными районами и городскими округами и рассчитан с учетом данных налоговой отчетности. Его поступления прогнозируются ежегодно в размере 8,1 млрд рублей», – заметил глава Минфина.

Неналоговые доходы консолидированного бюджета планируются в размере 9,8, млрд рублей, бюджета республики – 5,1 млрд рублей.

Говоря о расходах бюджета на следующий год, Гайзатуллин подчеркнул, что на образование в консолидированном бюджете заложено 109,8 млрд рублей, в бюджете РТ – 68,7 млрд рублей.

Общий объем расходов на здравоохранение с учетом средств обязательного медицинского страхования составит 85,7 млрд рублей, из них средства бюджета республики – 31 млрд рублей.

Общая сумма расходов в консолидированном бюджете по статье «Социальна политика» составит 55,4 млрд рублей, в республиканском бюджете – 55,3 млрд рублей. На ЖКХ планируется направить 20,8 млрд рублей из консолидированного бюджета, из которых 13 млрд рублей – средства бюджета РТ. На финансирование культуры в консолидированном бюджете предусмотрено 17,3 млрд рублей, в бюджете республики – 10,1 млрд рублей.

В основу проекта бюджета Татарстана заложен прогноз социально-экономического развития республики на 2022 год. В частности, учтены следующие показатели: рост валового регионального продукта на 3,6%, индекса промышленного производства – на 3,4%, заработной платы – на 2,7%, индекса потребительских цен – на 4%. Учитывается также экспортная цена на нефть 56,2 доллара за баррель в 2022 году, курс доллара – 71,8 рублей, инфляция – 104%.