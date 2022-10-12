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Ру Тат
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Экономика
12 октября 2022  13:16
Любовь Шебалова

Леонид Якунин: Татарстан сможет минимизировать недополученные доходы в этом и 2023 году

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В случае недополучения доходов в бюджет Татарстана этот объем удастся минимизировать за счет ранее принятых мер.

«Своевременно принятые меры позволят Татарстану минимизировать недополученные доходы в текущем и 2023 году», — заявил председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Государственного Совета РТ Леонид Якунин на пресс-конференции после окончания обсуждения проекта бюджета республики на заседании комитета.

Парламентарий признал, что сейчас «ситуация непростая», и напомнил, что доходы на 2023 год предполагается утвердить в размере 333 млрд рублей, расходы  361 млрд рублей.

В то же время Якунин заметил, что «сегодня экономика республики старается обойти все те моменты, которые снижают объемы производства». Работа в этом направлении, по его словам, идет в ежедневном режиме.

Председатель профильного комитета подчеркнул, что в бюджет 2023 года включены все социальные вопросы. Сохраняется на будущий год и льготный режим для бизнеса, который действовал в этом году.

#бюджет рт #леонид якунин
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