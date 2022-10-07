Леонид Якунин предложил снять ограничения с резервного фонда из-за спецоперации

Депутат Госсовета Татарстана Леонид Якунин предложил увеличить размер резервного фонда республики, чтобы направлять средства на мероприятия по частичной мобилизации. Об этом председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам заявил журналистам после парламентских слушаний по законопроекту «О бюджете РТ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

«Надо снимать ограничения по резервному фонду. У нас граница – 3% от собственных доходов. Надо эти ограничения снимать, и дать возможность Правительству оперативно решать вопросы, увеличивать фонд», – сказал Якунин.

Говоря о проекте бюджета на 2023 год, депутат отметил, что ожидается снижение налога на прибыль. «Налог на прибыль – определяющий для регионального бюджета. Планируется, что в 2023 году поступления по НДФЛ будут выше, чем налог на прибыль, который идет от нефтяников, газовиков, крупных предприятий», – подчеркнул он.

Парламентарий добавил, что в федеральном бюджете доходы предварительно снижены на 1,1 трлн рублей. Это связано с введением санкций западными странами в отношении России, из-за которых ограничена продажа ресурсов, что сказывается на поступлении налогов.

При этом, по словам Якунина, в Татарстане за последние восемь лет «сложилась очень хорошая традиция» – регион повышает доходную и расходную части бюджета.

«Все социальные расходы, льготы для бизнеса предусмотрены. У муниципальных образований стабильные налоги – земля, имущество. Единственное, что им нужна поддержка, чтобы люди могли платить эти налоги. В целом большие средства направляются в муниципальные образования – 124,6 млрд рублей», – заключил он.