Леонид Якунин: Первый квартал 2022 года по финансовым делам прошел неплохо

Доходы бюджета Татарстана выросли примерно на 40% за I квартал 2022 года. Об этом сообщил на заседании Комитета Государственного Совета РТ по бюджету, налогам и финансам его председатель Леонид Якунин.

«За прошлый год финансовые показатели значительно превысили те, которые были запланированы. I квартал 2022 года по финансовым делам прошел неплохо. Мы с ростом завершили I квартал. Где-то более чем на 40% возросли доходы за этот период. Конечно, пока это не показатель. Показатель будет по итогам полугодия», — отметил депутат.

Он также упомянул главные вопросы, на которые в настоящее время нужно обратить особое внимание. Это импортозамещение, помощь сельскому хозяйству и фермерам, производящим сельхозпродукцию, а также сохранение рабочих мест.

Первый заместитель министра финансов Татарстана Марат Файзрахманов рассказал, что в прошлом году в бюджет республики поступило налоговых и неналоговых доходов на сумму 280,2 млрд рублей, что составило 100,8% от плана. Из федерального бюджета и других источников Татарстан получил 75 млрд рублей.