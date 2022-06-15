Леонид Якунин: Обеспечено высокое исполнение бюджета РТ с профицитом в 11,6 млрд рублей

Обеспечено высокое исполнение бюджета Татарстана за прошлый год с профицитом в 11,6 млрд рублей. Об этом заявил председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин на 32-м заседании парламента республики.

«Отчетный финансовый год был неплохим, было обеспечено высокое исполнение бюджета с профицитом в 11,6 млрд рублей. Каждый отчетный финансовый год несет значительные риски. Только мы научились жить и работать в пандемийный год, сразу наступил жесткий санкционный период со стороны недружественных стран, нарушивший экономические и логистические связи, поэтому перед нами стоит задача совместно преодолеть и эту непростую экономическую ситуацию», – сказал депутат.

По словам Якунина, в прошлом году наблюдался посткризисный восстановительный рост, поэтому по большинству показателей удалось компенсировать падение 2020 года. «В прошлом году ВРП превысил 3,3 трлн рублей. В бюджетную систему страны впервые направлено 1,1 трлн рублей налоговых платежей, из которых 69,5% направлено в федеральный бюджет, 30,5% – в консолидированный. Доходы и расходы республики увеличились на 21,1% и на 8,4% соответственно по сравнению с 2020 годом», – подчеркнул он.

Парламентарий добавил, что на поддержку граждан и бизнеса в условиях распространения Covid-19 было из федерального и регионального бюджетов было выделено более 50 млрд рублей.

«Общий объем расходов на социальное обеспечение и выплаты населению в сравнении с 2020 годом увеличился на 3,6%. Финансирование первоочередных расходов составило около 200 млрд рублей», – продолжил он.

Якунин заметил, что в прошлом году были профинансированы все государственные программы. Кроме того, около 34 млрд рублей в Татарстане направлены на национальные проекты, на эти средства построены и приведены в нормативное состояние около 555 различных объектов.

Министр финансов РТ Радик Гайзатуллин сообщил, что в доходную часть консолидированного бюджета в прошлом году поступило 411 млрд рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов – 336 млрд рублей. Татарстан по объему собственных доходов среди субъектов РФ занял седьмое место. В республиканский бюджет зачислено 355 млрд рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов – 280 млрд рублей.

«В собственных налоговых доходах наиболее объемным является налог на прибыль, который поступил в сумме 119,5 млрд. рублей. Следующий крупный налог – налог на доходы физических лиц. В консолидированный бюджет мобилизовано 98,2 млрд рублей, в бюджет республики – 69 млрд рублей», – отметил глава Минфина.

Доходы бюджета Татарстана за прошлый год составили 355,2 млрд рублей, что на 61,8 млрд рублей больше, чем за 2020-й. Исполнение расходов бюджета республики за 2021 год достигло 343,6 млрд рублей, что на 22% превышает показатель предыдущего года.

Законопроект об исполнении бюджета Татарстана за 2021 год депутаты приняли в первом чтении и в целом.