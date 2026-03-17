Леонид Якунин: «Мухаметшина уважают в мире, в России и особенно в Татарстане»

Фарид Мухаметшин сегодня досрочно сложил полномочия Председателя Госсовета РТ на 19-м заседании парламента республики. Это решение в беседе с журналистами прокомментировал председатель парламентского Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

«Его работу оцениваю на "отлично". Он долгие годы возглавлял комитет в Совете Европы. Несмотря на западные позывы, его избрали с перевесом в один голос. То есть его уважают в мире, в России и особенно в Татарстане», – сказал депутат.

Он пожелал Мухаметшину семейного счастья.

«У него есть, чем заниматься в этом отношении – и супруга хорошая, и дети, и внуки», – подчеркнул Якунин.

Впервые Председателем Государственного Совета РТ Мухаметшин был избран в 1998 году, и эту должность занимал до настоящего времени.

Фарид Мухаметшин родился 22 мая 1947 года в Альметьевске. В 1972 году окончил Альметьевский техникум газовой промышленности, в 1979 году – Уфимский нефтяной институт по специальности «инженер-механик», в 1986 году – Саратовскую высшую партшколу при ЦК КПСС.

Трудовую деятельность начал в 1963 году в Альметьевском газобензиновом заводе имени Ленинского комсомола. В разные годы работал слесарем контрольно-измерительных приборов цеха автоматизации производства НПУ «Альметьевнефть», инструктором горкома ВЛКСМ, инструктором промышленно-транспортного отдела горкома КПСС, заместителем председателя исполкома Альметьевского горсовета, секретарем Альметьевского горкома КПСС, начальником Альметьевского управления по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления.

С 1988 по 1989 год был председателем исполкома Альметьевского горсовета. В 1989-1990 годы занимал должность министра торговли ТАССР, с 1990 по 1991 год – заместителя председателя Совета министров ТАССР. В 1991 году стал Председателем Верховного совета РТ, а в 1995 году был назначен Премьер-министром Татарстана.

C 2003 года – секретарь Татарстанского регионального отделения политической партии «Единая Россия». С 2007 года – председатель совета Ассамблеи народов Татарстана.

В 2004-2010 годах был председателем комитета по культуре и образованию Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей совета Европы – заместителем председателя объединенного Комитета по культуре и образованию Конгресса местных и региональных властей совета Европы. С 2011 по 2012 год – первый заместитель председателя независимой либерально-демократической группы Конгресса местных и региональных властей совета Европы.

Доктор политических наук. Обладатель премии «Российский национальный Олимп» в номинации «Спикер года».