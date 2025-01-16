Экономист Холод назвал причины подорожания овощей

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На подорожание овощей в России повлияли климатический фактор, а также инфляция издержек. Об этом «Татар-информу» сообщил экс-заместитель министра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук Леонид Холод.

«Первая причина — общая инфляция, которая чуть повыше в секторе базовых продуктов питания. Это как раз "борщевой набор", который за последнее время подорожал довольно шустро», – сказал собеседник.

По данным Росстата, из продовольствия по итогам прошлого года сильнее всего подорожали овощи и фрукты (+22%). Так, картофель за год вырос в цене на 90,5%, капуста — на 42,6%, лук — на 46,5%, свекла — на 32,3%,

Холод сообщил, что картофель, например, подорожал из-за климатического фактора.

«"Спасибо" погоде. Где-то на 1 200 тыс. тонн упало производство картофеля в общественном секторе в прошлом году. Не потому что нет желающих производить, это все погода. Климат меняется, становится теплее, но не всегда это хорошо отражается на сельхозпродукции», – сказал он.

На все овощи незащищенного грунта негативно подействовала погода: картофель, репчатый лук, морковь, свекла. К слову, сахарная свекла, а значит и сахар, продолжит дорожать, считает Холод. В прошлом году ее собрали на 6,8 млн тонн меньше – 44 млн тонн.

Санкционный фактор также оказывает негативное влияние в случае, если речь идет о группах товаров, где есть импортная продукция. Например, картофель, морковь, лук, часть которых поставлялась из-за рубежа. Накладываются и возросшие расходы на логистику.

Подорожание произошло и вследствие инфляции издержек, простыми словами – расходы на производство увеличились.

«Выросли в цене энергия, топливо, экплуатация и ремонт сельхозтехники. При производстве овощей открытого грунта часть техники импортная, при чем из дальнего зарубежья. Логистические и платежные расходы на ремонт возросли», – добавил Холод.