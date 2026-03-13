Леонид Вайсфельд: «Смотреть на хоккей ЦСКА тяжело, но они могут далеко пройти в плей-офф»

Фото: пресс-служба ПХК ЦСКА

Известный хоккейный эксперт и бывший арбитр Леонид Вайсфельд поделился мнением о перспективах московского ЦСКА в предстоящем розыгрыше Кубка Гагарина. Несмотря на критику игрового стиля армейцев, специалист не исключает их успешного выступления.

Вайсфельд отметил, что результат в плей-офф во многом зависит от текущей формы команд, что дает шанс даже не самым очевидным претендентам. «Любая команда может выстрелить в плей-офф. Грубо говоря, у нефаворита в топовой форме больше шансов, чем у фаворита в плохой форме», — пояснил эксперт «Советскому спорту».

Говоря о конкретных клубах, Вайсфельд назвал «Металлург» и «Локомотив» главными фаворитами, но при этом допустил, что ЦСКА способен пройти далеко. При этом он не стал скрывать субъективной оценки игры армейцев. «Понятно, что «Металлург» и «Локомотив» — фавориты, но не удивлюсь, если и ЦСКА далеко пройдёт. Хотя, конечно, смотреть на их хоккей тяжело, но у них такой подход», — резюмировал Вайсфельд.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2025/2026 завершится 20 марта, после чего стартует плей-офф.