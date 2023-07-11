Леонид Вайсфельд: «На бумаге у «Ак Барса» состав доминирующий. Но как будет по сезону?»

Леонид Вайсфельд: «Игроки у «Ак Барса» качественные, я не думаю, что будет проблема кого-то пристроить»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Говорят, Омск и Магнитогорск стали слабее. Но наверняка там понимают, что делают»

Как считаете, для чего «Ак Барс» дал Максиму Марушеву просмотровый контракт, учитывая, что ни в составе, ни под потолком места нет?

Ну а что, дали ему просмотровый контракт, он потренируется с ними. Может, он сейчас подвиг какой-нибудь совершит, тогда они от кого-то освободятся. СКА же освобождается, почему «Ак Барс» не может? Тем более игроки у «Ак Барса» качественные, я не думаю, что будет проблема кого-то пристроить.

Не думаете, что задумка в том, чтобы показать товар лицом и потом повыгоднее обменять на компенсацию?

Так у него просмотровый контракт, у них никаких взаимных обязательств нет. Я уже много лет говорю, что просмотровые контракты – это такая глупость. Удивляюсь, кто автор этой идеи. Ведь получается, Марушев, допустим, играет в Казани, а за ним наблюдает, предположим, Череповец. Если им очень понравится, то могут позвонить и предложить полноценный контракт.

У Казани есть права на игрока, которые они и могут поменять. Они не могут поменять игрока, сам Марушев будет решать, куда ему ехать – в Северную Америку или принимать предложение здесь.

«Ну а что, дали ему просмотровый контракт, он потренируется с ними. Может, он сейчас подвиг какой-нибудь совершит» Фото: ak-bars.ru

Приглашение Токранова в прошлом году было полным провалом Марата Валиуллина?

Провал – это очень жесткое слово. Я бы сформулировал так: Токранов не оправдал те ожидания, которые были на него возложены.

Но он уже в Петербурге сдал, провел всего 16 матчей.

Наверное, думали, что реанимируют. Всегда очень большой соблазн взять игрока, который когда-то хорошо играл. Мы же не знаем, как его приглашали, может быть, Олег Знарок хотел.

Кажется, сегодня на Востоке противопоставить что-то Казани будет некому. Серьезно просели «Авангард» с «Магниткой» по составу, Уфа давно не располагает такими возможностями. Интерес и интрига на Востоке умерла?

Так и в прошлом году у «Ак Барса» был доминирующий состав. На бумаге, действительно, выглядит очень мощно, а как это будет по сезону – неясно. Я вот в прошлом году не предполагал, что Нижний Новгород даже в плей-офф выйдет.

Мы вот говорим – Омск стал слабее или «Металлург» стал слабее. Но это мы так думаем, а у них какие-то свои соображения. Наверняка там понимают, что делают.

«Токранов не оправдал те ожидания, которые были на него возложены» Фото: © «Татар-информ»

«Уфу критикуют, но может, за эти деньги они вообще идеальную команду собрали»

Уфа снова усилилась хоккеистами, не хватающими звезд с неба. Лещенко, Шаров. Да, оба выстрелили в прошлых сезонах, но тот ли это уровень, чтобы претендовать на что-то серьезное?

Нельзя же сказать, что это слабая команда? На бумаге да, «Ак Барс» выглядит сильнее, безусловно. Но кто-нибудь мог предположить, что «Адмирал» пройдет первый круг? Обычно ругают какую-то команду за то, что провели плохую селекционную кампанию. Но стоп, мы же не знаем, какие там финансовые возможности. Может быть, за эти деньги они вообще идеальную команду собрали.

Да, у них не доминирующий состав, как у Казани. Но при определенных обстоятельствах они могут побороться, почему нет? Тем более сейчас у них будет хороший вратарь.

Много ходило разговоров о том, что Трямкин вот-вот перейдет в НХЛ. А в итоге – гора родила мышь. Защитник никуда не перешел, даже в топ-клубы КХЛ. Как считаете, были вообще у него шансы вернуться за океан?

Были, безусловно. Другой вопрос, какие там были предложения. Что касается других клубов КХЛ, то чтобы Трямкин уехал из Екатеринбурга в другую команду лиги, его надо чем-то очень сильно удивить. Потому что он такой домашний, ему там очень нравится. Я тоже был удивлен, что они так долго не подписывали контракт. Но я думаю, что все-таки это было связано с тем, что какие-то варианты были в НХЛ. А может быть, хотел посмотреть, какие будут предложения. Видимо, никаких хороших вариантов не было, поэтому подписал контракт со своим клубом.

«Чтобы Трямкин уехал из Екатеринбурга в другую команду лиги, его надо чем-то очень сильно удивить» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Не думаю, что даже с такими игроками «Спартак» составит конкуренцию на Западе»

Сейчас в центре внимания «Лада». После такой трансферной кампании тольяттинцы вытеснят «Амур» и «Нефтехимик» из борьбы за восьмерку Востока? Состав у них явно поинтереснее.

Что явно поинтереснее, я бы не сказал, но не исключено. Не факт, что так будет. По крайней мере, поборются за плей-офф.

Массовый переезд молодых хоккеистов СКА в Тольятти. Что это было? СКА спускает молодежь для обкатки и возвратит в случае выстрела любого из этих хоккеистов?

Вопрос надо им задавать, какие цели преследуют. На поверхности лежит, что у СКА переизбыток игроков, и было очевидно, что их нужно куда-то девать. Ну, вот и отправили девять человек в Тольятти.

СКА снова устроили перезагрузку, своих лидеров обменяли на экс-лидеров «Авангарда». Однако сам главный тренер питерцев говорил, что сила ЦСКА в том, что пять лет выстраивали систему. Вы можете понять логику?

Почему вы решили, что главный тренер СКА хочет полностью повторить опыт ЦСКА? Я так понимаю, он говорил, что СКА идет к тому, чтобы тоже быть сильной командой. Они, безусловно, набрали индивидуально сильных игроков. Но я не припомню случая, чтобы вот так команда с листа собиралась и выигрывала.

Тут вопрос в чем? Они предприняли масштабное изменение состава. Значит, их не устраивали те игроки, которые у них были. Как скоро эти игроки дадут результат – это, конечно, вопрос. Не исключено, что сразу. Но, как правило, это все равно требует времени, чтобы сыграться и так далее. Опять же, для результата надо, чтобы эти все попадания были в точку. Но так бывает редко – какие-то трансферы обычно удачные, какие-то нет.

«СКА идет к тому, чтобы тоже быть сильной командой. Они, безусловно, набрали индивидуально сильных игроков» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Маттссон – это усиление для СКА? Учитывая, что будет занимать легионерское место?

Я думаю, что для СКА – это не проблема, им и не нужны особо легионеры, и так состав сильный. Что касается усиления, я вижу, что это очень опытный вратарь. Откровенно говоря, я и Рейдеборна очень скептически оценивал – он действительно слабо отыграл чемпионат, если называть вещи своими именами. Но в плей-офф он стал подвиги какие-то совершать. Если Маттссон будет играть так же, значит, они все правильно сделали.

Как я это вижу, СКА нужен был опытный вратарь. Все-таки у Николаева еще недостаточно опыта.

«Спартак» провел очень серьезную селекцию этим летом. Порядин, Галимов Голдобин… На Западе появится новая сила, готовая составить конкуренцию СКА и ЦСКА?

Игроки у них индивидуально сильнее, чем в прошлом году, – это очевидно. Мы не знаем, как они сработают командой. Я не думаю, что даже при наличии таких игроков «Спартак» сможет составить конкуренцию ЦСКА. По крайней мере, в плей-офф они должны попасть.

Даже учитывая, что взяли опытного тренера, как Жамнов, который брал серебро на Олимпиаде?

Относительно опытного я бы поспорил. На клубном уровне как у тренера у Жамнова опыта не много. Сборная и клуб – это разные вещи. Это никак не связано.

Вайсфельд Леонид Владленович – советский и российский хоккейный судья, спортивный функционер.

Родился 16 апреля 1960 года.

С 2003 по 2005 год занимал должность генерального менеджера «Лады».

С 2005 по 2015 год занимал должность генерального менеджера «Атланта», «Металлурга» и «Автомобилиста».

В 2015 году занял аналогичную должность в «Салавате Юлаеве». 25 января 2018 года контракт с клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В данный момент является экспертом и комментатором «Матч ТВ» и «КХЛ ТВ».

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»