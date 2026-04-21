news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
21 апреля 2026 17:12

Леонид Тамбиев стал новым главным тренером московского «Динамо»

Читайте нас в
Телеграм
Фото: пресс-служба ХК «Адмирал»

Московское «Динамо» официально объявило о назначении Леонида Тамбиева на пост главного тренера команды. Решение о том, кто войдет в его тренерский штаб, будет принято в ближайшее время. Пятидесятисемилетний специалист имеет за плечами большой опыт работы в Высшей хоккейной лиге и с юниорскими сборными России. В Континентальной хоккейной лиге он с 2021 по 2025 год возглавлял «Адмирал», а сезон 2025/2026 годов завершал в качестве ассистента главного тренера в петербургском СКА.

Напомним, что «Динамо» начинало прошедший регулярный чемпионат под руководством Алексея Кудашова, однако по ходу сезона он был уволен. На его место назначили Вячеслава Козлова, но команда не смогла пройти дальше первого раунда плей-офф Кубка Гагарина, уступив минскому «Динамо» в серии со счетом 0-4.

#хк динамо москва #кхл
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
