Леонид Тамбиев стал новым главным тренером московского «Динамо»

Московское «Динамо» официально объявило о назначении Леонида Тамбиева на пост главного тренера команды. Решение о том, кто войдет в его тренерский штаб, будет принято в ближайшее время. Пятидесятисемилетний специалист имеет за плечами большой опыт работы в Высшей хоккейной лиге и с юниорскими сборными России. В Континентальной хоккейной лиге он с 2021 по 2025 год возглавлял «Адмирал», а сезон 2025/2026 годов завершал в качестве ассистента главного тренера в петербургском СКА.

Напомним, что «Динамо» начинало прошедший регулярный чемпионат под руководством Алексея Кудашова, однако по ходу сезона он был уволен. На его место назначили Вячеслава Козлова, но команда не смогла пройти дальше первого раунда плей-офф Кубка Гагарина, уступив минскому «Динамо» в серии со счетом 0-4.