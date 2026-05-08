Леонид Тамбиев раскрыл детали своего контракта с «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев ответил на вопросы о новом контракте и формировании тренерского штаба.

«Я подписал контракт на два года. Штаб фактически сформирован. Одна позиция, которую я ищу, это тренер по большинству. Тренер вратарей поменяется», – приводит слова нового наставника «бело-голубых» «Чемпионат».

Напомним, 55-летний специалист был назначен главным тренером «Динамо» 21 апреля. Ранее в сезоне-2025/2026 командой руководили Алексей Кудашов, а затем Вячеслав Козлов.