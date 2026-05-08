news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 8 мая 2026 18:17

Леонид Тамбиев раскрыл детали своего контракта с «Динамо»

Читайте нас в
Телеграм
Леонид Тамбиев раскрыл детали своего контракта с «Динамо»
Фото: пресс-служба ХК "Адмирал"

Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев ответил на вопросы о новом контракте и формировании тренерского штаба.

«Я подписал контракт на два года. Штаб фактически сформирован. Одна позиция, которую я ищу, это тренер по большинству. Тренер вратарей поменяется», – приводит слова нового наставника «бело-голубых» «Чемпионат».

Напомним, 55-летний специалист был назначен главным тренером «Динамо» 21 апреля. Ранее в сезоне-2025/2026 командой руководили Алексей Кудашов, а затем Вячеслав Козлов.

#кхл #хк динамо москва
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Казани пройдет патриотический шахматный турнир «Ход Победы»

8 мая 2026

В АвтоВАЗе назвали преждевременным серийное производство кроссовера T-134

7 мая 2026
Новости партнеров