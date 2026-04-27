27 апреля 2026 14:03

Леонид Тамбиев покидает СКА

Фото: ska.ru

Помощник главного тренера СКА Игоря ЛарионоваЛеонид Тамбиев оставляет свою должность в команде. Об этом сообщил официальный сайт питерского клуба.

«Сегодня, 27 апреля, контракт с Леонидом Тамбиевым был расторгнут по соглашению сторон, тренер продолжит карьеру в столичном "Динамо". Хоккейный клуб СКА благодарит Леонида Григорьевича за работу и желает удачи в дальнейшем», – сообщает пресс-служба СКА.

Леонид Тамбиев пополнил ряды СКА под конец регулярного сезона-2025/26. Ранее появилась информация, что 55-летний специалист возглавит московское «Динамо».

В качестве главного наставника в КХЛ Леонид Тамбиев работал во владивостокском «Адмирале» с 2021 по 2025 гг.

В акции «Я говорю по-татарски» назвали министерства, которые реже всего используют татарский язык

