Леонид Слуцкий завершил строительство стадиона «Бомбонера» в Волгограде

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил о завершении работ по строительству стадиона «Бомбонера» в Волгограде.

Строительство стадиона стартовало в октябре 2020-го года, а за его ходом была возможность следить в режиме онлайн на ютуб-канале «Слуга футбола». Там же появлялись открытые данные о затратах на работу.

«Я бы даже не назвал "Бомбонеру" стадионом. Скорее это учебно-тренировочный комплекс для детей. Именно для детей, потому что здесь все создано для них», – сказал Слуцкий.

Стоит отметить, что учебно-тренировочный комплекс, включающий в себя большое поле, малое поле, сборно-разборные укрытия для малого поля, бытовую раздевалку и адмнистративно-бытовой корпус, обошелся главному тренеру «Рубина» в 135 миллионов рублей. При этом изначальная смета составляла 60 миллионов рублей.

Строительство комплекса помимо самого Леонида Слуцкого спонсировал тренер ЦСКА Василий Березуцкий, а также различные российские компании. Часть денег были собраны с народных пожертвований.