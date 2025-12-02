Леонид Слуцкий зарабатывает авторитет с «Шанхаем»: успех российского специалиста в Китае

Команда Леонида Слуцкого из «Шанхай Шэньхуа» второй год подряд становится вице-чемпионами Суперлиги Китая. В этом году его номинировали на звание лучшего тренера Поднебесной в 2025 году. В чем секреты успеха 54-летнего специалиста перекликаются с достижениями в ЦСКА, и вернет ли он себе авторитет в России – в материале «ТИ-Спорта».





Слуцкий – номинант в числе лучших тренеров Китая

В ноябре команда «Шанхай Шэньхуа» второй год подряд стала вице-чемпионом Китая под руководством Леонида Слуцкого. По итогам сезона шанхайская команда набрала 64 очка в 30 матчах. Накануне российского специалиста номинировали в числе шести претендентов на получение награды Суперлиги по итогам 2025 года. Обладателя приза выявят 4 декабря.

Напомним, китайскую команду Слуцкий возглавил в 2023 году. За это время он также дважды привел «Шанхай» в победам в Суперкубке Китая (2024, 2025). Также в этом году клуб впервые вышел в плей-офф Лиги чемпионов АФК.

Последним клубом в России в карьере Слуцкого был казанский «Рубин» (2019-2022 гг.) Ранее в РПЛ он руководил «Крыльями Советов» и ЦСКА, а также работал в качестве главного тренера сборной России (2015-2016). Из зарубежного опыта в его послужном списке значится английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс».

Авторитетом в Китае россиянин пользуется, осталось в предстоящих сезонах прийти к чемпионскому титулу. Действующий контракт между шанхайским клубом и 54-летним специалистом был продлен в июле и рассчитан до 2027 года.

Временные неудачи в Шанхае – не повод для скепсиса

По итогам прошлого сезона подопечные Леонида Слуцкого остановились в шаге от первого места, а в нынешнем отставали всего на два очка от лидера чемпионата «Шанхая Порт». Безусловно, результаты «Шанхая Шеньхуа» с приходом нового главного тренера – на лицо, учитывая, что последнее чемпионство на счету команды было в 2003 году, а победа в Суперкубке – в 2002 году.

Правда в нынешнем плей-офф подопечные Слуцкого вылетели в первом же матче. И в целом первая часть осеннего чемпионата выдалась не совсем удачной для шанхайской команды. Но такие периоды случаются у любой команды. В какой-то степени нынешние успехи Слуцкого служат утешением после его неудач с последней командой в российском чемпионате – «Рубином».

Напомним, что с татарстанцами в свой последний сезон в чемпионате России Слуцкий вылетел в Первую лигу из Премьер-лиги. И в общей сложности период работы специалиста в Казани нельзя оценить однозначно «хорошо» или «плохо». Он приняли «Рубин» на 13 месте РПЛ после неудавшегося камбэка Курбана Бердыева и спас команду от вылетав ФНЛ, завершив сезон на 10 месте.

В первый полноценный сезон-2020/21 с «рубиновыми» Слуцкий поднял команду на небывалую за последнее время 4 строчку турнирного чемпионата и вывел команду в еврокубки впервые за шесть лет. Правда в Лиге Европы казанская команда вылетела из первого же раунда Лиги конференций. А затем наступил мировой бан в отношении России, в результате которого «Рубин» покинули ряд ключевых игроков-легионеров. Напомним, в 2022 году Слуцкий ушел из «Рубина» по собственной инициативе. Но говорят, был бы уволен, если бы не ушел.

Колосков: «Слуцкий один, кто представляет Россию из тренеров за рубежом сейчас»

После ухода Слуцкого из «Рубина» многие эксперты заговорили о том, что лучшие годы тренерской карьеры специалиста позади. Под «лучшими» годами безусловно подразумевалась его работа в московском ЦСКА, когда армейская команда трижды становилась чемпионом России и дважды – обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Кроме того, новость о переходе Леонида Слуцкого в китайскую Суперлигу восприняли скептически. Однако прошло время и он фактически в какой-то степени идет по стопам своего успеха с московской командой только в зарубежном чемпионате. О Слуцком вновь заговорили, как об одном из лучших футбольных тренеров в России. Недавно почетный президент РФС Вячеслав Колосков тепло отозвался о работе 54-летнего специалиста в китайском клубе.

«Слуцкий с «Шанхаем» хорошо выступает, выиграли Суперкубок, второе серебро. Я к этому отношусь с радостью. Он в России себя проявил неплохо работой в ЦСКА, подтвердил свою квалификацию в Китае. Конечно, когда говорят о команде, то вспоминают тренера, а когда о тренере, то о России. Это тоже приятно. Пожалуй, он один, кто представляет Россию из тренеров за рубежом сейчас. Для имиджа российского футбола и тренерского цеха это хорошо», - сказал Колосков ТАСС.

С большой долей вероятности Леонид Слуцкий доработает свой контракт в китайском клубе до 2027 года. Самого специалиста также все устраивает в зарубежной Суперлиге, тем более что в России как будто нет клубов, которые бы он мог сейчас возглавить. А самое главное в Китае в него верят и там он пользуется большим авторитетом, что очень важно для обретения уверенности самого специалиста.