Леонид Слуцкий в Казани: «Я очень ценю и уважаю Татарстан»

Фото: телеграм-канал Леонида Слуцкого

Лидер ЛДПР, кандидат в Президенты Леонид Слуцкий сегодня приехал в Казань, где встретился с партийным активом. Он заявил, что уважает Татарстан и его жителей и поблагодарил руководство республики за прием.

«Я, может, отличаюсь от Владимира Вольфовича (Жириновского – прим. Т-и), но партия остается партией, основанной им. Я очень ценю и уважаю Татарстан, татарское население и те инфраструктурно-значимые проекты, которые сегодня реализуются на территории Татарстана во благо людей», – заявил лидер партии.

Он отметил, что Татарстан всегда был и остается в составе России отдельной республикой, и заявил, что здесь живут трудолюбивые люди.

«Очень эффективный визит, сверка часов с региональным отделением. Хочу поблагодарить население и руководство, мы сегодня очень подробно пообщались, в том числе и с живой легендой – Минтимером Шариповичем (Шаймиевым, первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ). Будем работать!» — заключил Леонид Слуцкий.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. Допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).