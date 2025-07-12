Леонид Слуцкий провел переговоры с турецким депутатом в Анкаре

Фото: Телеграм-канал Леонида Слуцкого

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий посетил Турцию с рабочим визитом. В Анкаре состоялись переговоры с председателем комиссии по международным делам Великого национального собрания Турции Фуатом Октаем. Об этом Слукций сообщил в своем Телеграм-канале.

Как отметил Слуцкий, в ходе встречи стороны подробно обсудили вопросы развития диалога между парламентами двух стран, а также укрепления двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделили экономическим и гуманитарным направлениям. Кроме того, в повестке были вопросы региональной и международной значимости.

Слуцкий подчеркнул, что Турция является ключевым партнером России в самых разных сферах, и добавил, что прямые контакты особенно важны в условиях меняющейся глобальной обстановки. По его словам, подобные встречи позволяют выстраивать устойчивое взаимодействие, и работа по его расширению будет продолжена.