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Общество 12 июля 2025 16:15

Леонид Слуцкий провел переговоры с турецким депутатом в Анкаре

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Леонид Слуцкий провел переговоры с турецким депутатом в Анкаре
Фото: Телеграм-канал Леонида Слуцкого

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий посетил Турцию с рабочим визитом. В Анкаре состоялись переговоры с председателем комиссии по международным делам Великого национального собрания Турции Фуатом Октаем. Об этом Слукций сообщил в своем Телеграм-канале.

Как отметил Слуцкий, в ходе встречи стороны подробно обсудили вопросы развития диалога между парламентами двух стран, а также укрепления двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделили экономическим и гуманитарным направлениям. Кроме того, в повестке были вопросы региональной и международной значимости.

Слуцкий подчеркнул, что Турция является ключевым партнером России в самых разных сферах, и добавил, что прямые контакты особенно важны в условиях меняющейся глобальной обстановки. По его словам, подобные встречи позволяют выстраивать устойчивое взаимодействие, и работа по его расширению будет продолжена.

#россия и турция #леонид слуцкий
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