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Ру Тат
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4 июня 2021  21:06

Леонид Слуцкий прокомментирует два матча чемпионата Европы по футболу

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий получил предложение выступить в качестве комментатора нескольких матчей чемпионата Европы по футболу. Наставник казанского клуба рассказал, что согласился поработать на двух встречах.

«Я буду комментировать матч открытия и полуфинал Евро на Первом канале», — цитирует Слуцкого Sport24.

Матч-открытие Евро-2020 между сборными Турции и Италии состоится 11 июня. Полуфиналы будут сыграны 6 и 7 июля.

Напомним, что Слуцкий комментировал несколько матчей чемпионата мира-2018, проходившего в России.

#ФК Рубин #Евро-2020 #леонид слуцкий
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