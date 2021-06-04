Леонид Слуцкий прокомментирует два матча чемпионата Европы по футболу

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий получил предложение выступить в качестве комментатора нескольких матчей чемпионата Европы по футболу. Наставник казанского клуба рассказал, что согласился поработать на двух встречах.

«Я буду комментировать матч открытия и полуфинал Евро на Первом канале», — цитирует Слуцкого Sport24.

Матч-открытие Евро-2020 между сборными Турции и Италии состоится 11 июня. Полуфиналы будут сыграны 6 и 7 июля.

Напомним, что Слуцкий комментировал несколько матчей чемпионата мира-2018, проходившего в России.