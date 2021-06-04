Леонид Слуцкий пробил первый пенальти на своем строящемся стадионе в Волгограде

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий находится в родном Волгограде, где идет строительство стадиона «Бомбонера». Этот спортивный объект возводится за счет средств наставника казанского клуба и его знакомых.

Сегодня Слуцкий впервые побывал на строящемся стадионе своей футбольной школы. Он не только проконтролировал процесс строительства, но и совершил первый символический розыгрыш мяча на будущей арене и пробил первый пенальти на «Бомбонере». Правда гол Слуцкому забить не удалось – его удар парировал голкипер.





Стадион Слуцкого в Волгограде будет включать в себя футбольное поле с искусственным покрытием, административно-бытовой комплекс, который будет оснащен современной инфраструктурой (раздевалки, медицинский кабинет, тренерская, тренажерный зал, душевые), а также единственный в Волгограде крытый манеж 50×32 м с искусственным газоном. Ориентировочная стоимость всего проекта оценивалась осенью прошлого года в 50 миллионов рублей.