news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 3 августа 2026 08:35

Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа»

Читайте нас в
Телеграм
Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа»
Фото: rubin-kazan.ru

Российский тренер и бывший наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий объявил об уходе из китайского клуба «Шанхай Шэньхуа». Решение было озвучено им на пресс-конференции после того, как команда потерпела третье поражение подряд в чемпионате Китая. Информация об отставке также появилась на официальной странице клуба в соцсети Weibo.

Слуцкий возглавлял «Шанхай Шэньхуа» с января 2024 года. За время его работы команда дважды становилась обладателем Суперкубка Китая. На протяжении своей тренерской карьеры российский специалист также руководил «Ураланом», «Москвой», «Крыльями Советов», ЦСКА, сборной России, «Халл Сити», «Витессе», «Рубином» и другими командами. С московскими армейцами он трижды выигрывал чемпионат России, а также по два раза завоевал Кубок и Суперкубок страны.

#леонид слуцкий
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Новогодние праздники в России в следующем году сократятся до 11 дней

Новогодние праздники в России в следующем году сократятся до 11 дней

2 августа 2026
«День тех, кто не отступает и не сдается»: в Казани отметили праздник ВДВ

«День тех, кто не отступает и не сдается»: в Казани отметили праздник ВДВ

2 августа 2026
Новости партнеров