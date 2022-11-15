Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера «Рубина»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подал в отставку с занимаемого поста. Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Тренер написал заявление об уходе по собственному желанию. Слуцкий уже попрощался с футболистами на клубной базе в Казани. Он поблагодарил руководство клуба, болельщиков и игроков за оказанное доверие. Также он выразил благодарность городу и республике за теплый прием.

Слуцкий возглавлял команду с декабря 2019 года. Лучшим достижением тренера в «Рубине» стало четвертое место в РПЛ в сезоне-2020/21. Под его руководством казанский клуб вылетел из высшего дивизиона страны впервые с 2003 года.

В нынешнем сезоне «Рубин» вместе со Слуцким провел 18 матчей в чемпионате Первой лиги и занимает четвертое место в турнирной таблице.