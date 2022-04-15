Слуцкий перед игрой со «Спартаком»: «Нужно реализовывать шансы и минизимировать ошибки»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями перед игрой 25-го тура Российской Премьер-лиги со «Спартаком».

По словам наставника, несмотря на результаты последних матчей, «Спартак» является серьезной командой с очень укомплектованным составом.

«По своему составу «Спартак» очень укомплектованная команда, и даже в матчах, которые заканчивались не в их пользу, они доминировали. Мы же готовимся к игре, учитывая, что находимся в несколько новых обстоятельствах. Понятно, что много работаем над тактикой, пытаемся наиграть какие-то определенные связи в этом варианте состава, у нас много теоретических занятий. По существу, у нас сейчас идет ускоренная предсезонка внутри сезона», – сказал Слуцкий клубному телевидению.

Кроме того, главный тренер казанского клуба заявил, что вряд ли его команда сумеет поразить болельщиков поставленной игрой в атаке.

«Вряд ли мы сможем поразить какой-то суперпоставленной игрой в атаке, стабильными позиционными атаками и россыпью бесконечных моментов. Поэтому нам нужно будет реализовывать шансы, которые возникают практически в каждой игре и минимизировать ошибки в обороне», – подчеркнул Слуцкий.

Напомним, в данный момент команда Леонида Слуцкого, «Рубин», с 25 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. От зоны стыковых матчей команду отделяет всего 4 очка.

Ближайшая игра против «Спартака» состоится 16 апреля в 19:00 на стадионе «Открытие Арена» в Москве.