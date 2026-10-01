Леонид Слуцкий отказался возглавить «Локомотив»

Фото: rubin-kazan.ru

Генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг несколько недель назад предлагал Леониду Слуцкому стать главным тренером команды. Об этом изданию «Чемпионат» сообщил источник, знакомый с ситуацией . 55-летний специалист ответил отказом.

Слуцкий остаётся без клуба с августа, когда покинул китайский «Шанхай Шэньхуа» . Ранее он также работал в «Витессе», «Халл Сити», казанском «Рубине», ЦСКА и «Крыльях Советов» .

В сентябре Слуцкий говорил, что пока не хочет работать в России. «Точно не буду бросаться на первое попавшееся предложение. Если не будет вызова, сделаю упор на медийную составляющую», — признавался тренер . По словам Александра Головина, Слуцкий «говорил, что пока не хочет работать в России, ему нравится вся эта медийная история» .

Главным тренером «Локомотива» остаётся Михаил Галактионов, контракт с которым подписан до конца сезона . Клуб ранее официально опровергал переговоры с кандидатами на замену, заявляя о поддержке действующего наставника.

После девяти туров РПЛ «Локомотив» набрал 7 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице .