Леонид Слуцкий объяснил уход из «Шанхай Шэньхуа»

Фото: rubin-kazan.ru

Российский тренер Леонид Слуцкий официально покинул пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа», объявив об этом после третьего подряд поражения команды в чемпионате Китая. Своё решение он лично прокомментировал на пресс-конференции, и его слова приводит официальная страница клуба в соцсети Weibo.

«Хочу сказать всем, что сегодня мой последний матч в качестве тренера «Шанхай Шэньхуа», поэтому я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить болельщиков «Шэньхуа», моих игроков, тренерский штаб, а также руководителей всех уровней», — заявил Слуцкий. Он также выразил надежду, что команда сможет хорошо выступить в предстоящих матчах и пройти дальше в национальном Кубке в этом году.

Специалист подчеркнул, что время работы в «Шэньхуа» стало для него незабываемым периодом в жизни.

«Я отдавал все силы, но когда понял, что есть вещи, которые я не могу изменить, почувствовал, что пришло время уйти», — объяснил тренер. В заключение он пожелал клубу всего наилучшего в будущем.

Напомним, Слуцкий возглавлял «Шанхай Шэньхуа» с января 2024 года и за это время дважды выиграл с командой Суперкубок Китая. Увольнение последовало после трёх поражений подряд в китайской Суперлиге.