Леонид Слуцкий о возможном возвращении в Англию: «Я должен быть реалистом»

Еще во время первого приезда в Англию было очень трудно зацепиться и получить предложения о работе даже в Чемпионшипе. Поэтому Леонид Слуцкий вернулся в Россию. Об этом сам тренер рассказал сам тренер в интервью The Ahletic.

«Я должен быть реалистом. Когда у меня была первая попытка закрепиться в Англии, это было очень сложно. Мне было непросто устроиться на работу, особенно в Премьер-лиге. Даже в Чемпионшипе. У меня не было много предложений. Я реалист, поэтому и вернулся в Россию. Я не получаю предложений из Англии, потому что это футбольная жизнь. Если вы неконкурентоспособны, через короткое время о вас все забудут», — сказал Слуцкий.

При этом он подчеркнул, что очень гордится периодом своей карьеры в ЦСКА и сборной России. И главное для него не титулы, а то, что он помог развиться многим футболистам, которые сейчас играют в лучших мировых чемпионатах.