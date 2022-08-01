Леонид Слуцкий о двух матчах «Рубина» без побед: «Ничего это не плачевно»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему казанцам не удалось добиться победы над «Уфой (0:0) в матче третьего тура Первой лиги.

«Не хватило нам разнообразия атакующих действий. Очень много было длинных передач и попытки сработать в зоне подбора. Хотелось бы, чтобы мы варьировали игровые взаимодействия, в том числе атакуя позиционно и через центральную зону. Понятно, что она у соперника была насыщенная, потому что они играли в два нападающих и три игрока середины поля. Тем не менее, разнообразия в атаке нам не хватило, чтобы дожать и выиграть

Мы ищем оптимальные варианты, все равно многие футболисты в команде кто-то месяц, кто-то меньше. Мы ищем атакующие варианты. Смотрим, как это будет работать. Сегодня был ромб со смещением в левую зону с двумя нападающими. Что-то получалось, что-то нет. Атакующая игра пока еще не выстроена в полной мере. Оборонительными действиями в целом я доволен сегодня», - цитирует Слуцкого корреспондент «Татар-информа».

Также наставник «Рубина» подчеркнул, что не считает два матча без побед плачевным результатом. До матча с «Уфой» казанцы проиграли на выезде «Енисею» (2:3).

«Ничего это не плачевно. Когда «Крылья» побили все рекорды, после первых 4 туров у них было 4 очка. Это для любой команды нормально, когда какой-то промежуток времени ты пытаешься стабилизировать игру. Те соперники, которые у нас были в двух последних играх… И «Уфа», думаю, будет одним из фаворитов турнира, и «Енисей» дома много очков набирает. Думаю и мы будем стабилизировать игру, и с каждым туром она будет качественнее», - заявил Слуцкий.