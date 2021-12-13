Леонид Слуцкий назвал свое главное достижение в тренерской карьере

Самым главным успехом в карьере главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий считает результат работы в футбольной школе волгоградской «Олимпии». Об этом он рассказал в интервью Ксении Собчак.

«Моя первая работа в качестве тренера была в волгоградской „Олимпии“. Это провинциальная российская школа. Мало того, что мы выиграли все соревнования в России и успешно играли зарубежом. Из этого выпуска 1982 года рождения Денис Кололдин и Роман Адамов стали бронзовыми призерами Евро», — отметил Слуцкий.

По его словам, из того выпуска академии «Олимпии» 17 человек стали профессиональными футболистами, из которых 10 играли в РПЛ.