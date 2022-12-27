Леонид Слуцкий назвал идею Украины провести мирный саммит в ООН «дымовой завесой»

Украина по-прежнему не готова к переговорам с Россией, в том числе на площадке ООН. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации на переговорах с Киевом Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

«Украина по-прежнему не готова вести переговоры о мире, все высказывания [украинского министра иностранных дел Дмитрия] Кулебы — дымовая завеса», — сказал Слуцкий, комментируя заявления генсекретаря ООН Антониу Гутерриша о готовности к посредничеству в «мирном саммите», предложенном ранее Кулебой.

Собеседник агентства напомнил, что именно украинская сторона вышла из стамбульского переговорного процесса. «Не мы уклонялись от мирных переговоров, не мы устраивали провокацию в Буче», — подчеркнул он.

Слуцкий также заявил, что ООН больше внимания следует обратить на спонсирование и поставки Западом Украине тяжелого вооружения.

«РФ неоднократно обращалась к международному сообществу, в том числе на парламентском уровне, с призывами прекратить вооружение киевского режима», — подчеркнул он.

Ранее инициативу Кулебы прокомментировали первый заместитель Постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, а также пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.