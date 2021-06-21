Леонид Слуцкий: На сегодня вся команда, кроме Макарова и Дюпина, в сборе

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о тренировочном процессе казанской команды и подготовке к новому сезону.

«Мы прибывали группами. Часть игроков была в национальных сборных. К примеру, тот же Самошников прошел длинный цикл и он только вчера присоединился к команде. Также в различных странах были ограничительные ковидные меры. Поэтому на сегодня вся команда, кроме Макарова и Дюпина, в сборе, все приступии к работе. Кто-то работает с определенными ограничениями, но это вполне рабочий нормальный процесс. Наша основная задача – к первой контрольной игре, которую мы будем играть 24 июня, чтобы все футболисты, которые есть в команде – были готовы принять в ней участие», – заявил Слуцкий перед началом открытой тренировки казанского клуба, которая прошла сегодня на базе «Рубина».

Также наставник «Рубина» рассказал о состоянии ранее травмированных игроков.

«У нас сейчас есть локальные проблемы. Тот же Ин Бом у нас сейчас работает по индивидуальной программе, тот же Уремович сегодня будет работать по индивидуальной программе. Какие-то футболисты работают в одноразовом режиме, а вторую тренировку проводят с физиотерапевтами. Поэтому есть локальные проблемы, но они не какого-то глобального характера. Это скорее какие-то старые болячки, которые всегда вылезают на большом объеме тренировочной работы», – признался Леонид Слуцкий.