Леонид Слуцкий: На 95 процентов мы уже точно укомплектованы

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о том, как прошла первая тренировка казанского клуба после отпуска и поделился планами команды.

«Все собрались, все соскучились, прекрасная погода, прекрасные поля, все хорошо. В первые дни всегда все проходит с большим энтузиазмом. У нас чуть более поздний доезд тех игроков, которые или сейчас еще находятся в расположении сборной, или были в расположении сборных – такие, как Уремович, Самошников. Вся команда в полном составе соберется к 20-му июня. Сегодня у нас есть 90 процентов состава, естественно, все приступили к тренировкам. У нас уже сверстан полностью план подготовки. Мы уже опубликовали даты спаррингов и соперников. Первая неделя – самая тяжелая, потому что будут двухразовые занятия. Потом, когда уже начнутся контрольные игры, пик нагрузки будет чуть ниже», – цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Также наставник команды охарактеризовал новичков казанского клуба.

«Сеад Хакшабанович – это большой игрок, у нас связаны большие ожидания с его появлением. Это игрок, который уже, скажем так, пытался заиграть на самом высоком уровне – в чемпионате Англии. Не всем удается в раннем возрасте это сделать. Он по-прежнему еще в хорошем возрасте, думаю, что это может быть одно из открытий чемпионата. Что касается Кости Нижегородова – очень дефицитная позиция центрального защитника, тем более левого центрального защитника, с левой ногой. Поэтому тоже надеемся, что он сможет ярко себя проявить на сборах и уже быть игроком непосредственно обоймы», – заявил Леонид Слуцкий.

По словам главного тренера «Рубина» грузинские легионеры Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили приедут в расположение команды в ближайшее время. Что касается работы по укомплектованию состава команды, то она уже практически завершена.

«Естественно, работа ведется всегда. Но я думаю, что на 95 процентов мы уже точно укомплектованы. И, скорее всего, мы будем реагировать, если кто-то из игроков будет покидать нашу команду. Усилить тот состав, который есть, российскими игроками очень тяжело, потому что они на рынке и редки, и очень дорогие. У нас большой выбор иностранцев и даже придется делать выбор в чью-то пользу, поэтому вряд ли какой-то еще дополнительный иностранец нужен, когда и так стоит вопрос выбора из большего числа иностранцев, чем положено по регламенту», – резюмировал Слуцкий.