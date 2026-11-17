Фото: rubin-kazan.ru

Бывший главный тренер ЦСКА, «Рубина» и сборной России Леонид Слуцкий в шоу Басты «Вопрос Ребром» объяснил причину своих конфликтов с арбитрами. По его словам, тренер, защищая команду, порой использует не самые цивилизованные методы, и это оправдано.

– Они все реально ##### или вы не умеете сдерживать эмоции? – спросили из зала.

– Если так стоит вопрос, то, конечно, они ##### (улыбается). Тут даже вариантов никаких нет.

После чего Слуцкий добавил, что судьи с тренерами всегда противостоят.

«Есть такая проблема, что судьи часто в оппозиции против тренеров, футболистов, и ты не всегда можешь сдержать эмоции. Это рабочая история, ничего в ней особенного нет», — сказал Слуцкий.

Он привёл сравнение с защитой ребёнка на улице. «Представьте, что если вашего ребёнка обижает такой огромный кабан на улице и просто бьёт его так и сяк. Вы же броситесь на помощь? Такая же реакция у тренеров. Когда ты пестуешь ребёнка, свою команду, ты в них вкладываешь, ты их любишь, защищаешь. И тут выходит амбал с дубиной, а судья со свистком именно так выглядит, то, конечно, ты используешь разные методы для защиты. Иногда эти методы не самые цивилизованные. Но, на наш взгляд, это оправданно», — заключил специалист.

Напомним, что Слуцкий неоднократно получал дисквалификации за оскорбление судей в бытность тренером ЦСКА и «Рубина». Будем следить за его дальнейшими высказываниями. Спасибо за внимание.