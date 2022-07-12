Леонид Слуцкий лично развез абонементы болельщикам «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, в рамках проекта «Вернёмся вместе», развез вместе с полузащитниками своей команды Даниилом Кузнецовым и Ленаром Фаттаховым абонементы для болельщиков команды, об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Напомним, что по итогам предыдущего розыгрыша РПЛ «Рубин» занял 15 место и вылетел в Первую лигу. Казанский клуб набрал 29 очков в 30-ти матчах.

Новый сезон команда начнёт уже в это воскресенье домашним матчем с московской «Родиной», который состоится на «Ак Барс Арене».