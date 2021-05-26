Леонид Слуцкий: Кварацхелия — не системообразующий футболист команды

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказал свое мнение о возможном уходе из команды полузащитника Хвичи Кварацхелии, который близок к тому, чтобы уехать в европейский клуб.



«Не погружен в тему переговоров, их ведет клуб. Мое мнение — он готов к следующему шагу. Думаю, он его сделает. Зачем задерживать поезд на ходу? Я настолько опытен, настолько часто был в ситуациях, когда лучшие игроки уходили из моей команды, что у меня скорее ощущение внутреннего удовлетворения. Я хорошо сделал свою работу и помог таланту перейти на качественно другой уровень. Понимаю, что есть футбольные места, где развитие игрока будет происходить быстрее, чем в России», – цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

По мнению наставника казанского клуба, Кварацхелия не является системообразующим игроком команды и, в случае ухода грузина из «Рубина», его может заменить похожий по модели игры футболист.

«Мы просто найдем замену, структурно ничего менять не придется. Отличие Хвичи от Ин Бома — он не системообразующий игрок. Квара — яркий, качественный, но не системообразующий футболист команды. Тут ничего менять не придется. Мы будем искать похожего по модели игрока, но не будем менять стиль и систему игры. У нас есть масса вариантов. Есть Зурико, который может стать прямой заменой Хвичи. Сборы он будет проходить с «Рубином», а дальше — посмотрим. Но у нас еще Кварацхелия никуда не ушел. Поэтому мы держим в уме различные варианты», – признался Слуцкий.

20-летний Хвича Кварацхелия забил 4 гола и сделал 8 результативных передач в 23-х матчах РПЛ прошедшего сезона.