Леонид Слуцкий: «Казань – это средоточие новых инфраструктурных проектов»

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прибыл в Казань, где встретился с властями Татарстана и провел встречу с местным региональным отделением.

В начале встречи, которая существенно задержалась, Леонид Слуцкий извинился за опоздание и отметил, что прилетел в Казань одним днем, поэтому программа насыщенная. Начал встречу он с вводного слова, где обозначил архичувствительные задачи для страны.

«Сейчас, когда действует бюджет, поддержанный нами, и имя ему, как я говорил, “Все для фронта, все для Победы!”, все равно есть возможности решать поэтапно те вопросы, те задачи, которые архичувствительны для страны. Это и вопрос, связанный с тем, чтобы молодежь оставалась в селе, окончив среднюю школу, а не высасывалась пылесосом в мегаполисы. Где родился – там и пригодился!» – заявил Слуцкий.

Он также напомнил, что объявил этот год в ЛДПР годом сельской молодежи. Он также считает, что ипотечная ставка близкая к нулю поможет удержать юношей и девушек в деревнях и селах. Решать надо и проблему с дефицитом врачей, отметил Слуцкий, стране не хватает 25 тыс. врачей, остро встает вопрос с участковыми педиатрами.

«Партия в Татарстане еще не в том положении, в котором бы мне хотелось. Тот авторитет и тот результат, который бы хотелось иметь. Есть к чему идти и совершенствоваться, я бы так сказал», – поделился видением ситуации Слуцкий.

Он представил главу татарстанского отделения Руслана Юсупова, который является депутатом городской думы Казани, в прошлом также избирался в Госсовет республики.

«Давайте будем двигаться в направлении, чтобы стать самым знаковым региональным отделением партии. Я думаю у нас все получится, справимся!» – уверенно заявил Слуцкий и добавил, что ЛДПР – партия с ярко выраженной региональной архитектурой.

«Наша задача – соответствовать той высокой планке, которую задал великий Жириновский!» – подчеркнул кандидат в Президенты.

Далее он предложил собравшимся задавать вопросы, сам подходил с микрофоном в руках и дал возможность высказаться. Так, например, пообещал подписать грамоту инициаторам названия улицы именем Владимира Жириновского в Высокой Горе.

К Слуцкому обратилась компания мужчин, которые с первых месяцев специальной военной операции помогают подразделениям, где много бойцов из Татарстана. Лидер ЛДПР отметил, что конкурировать в вопросах помощи вообще невозможно и уверенно заявил: «Будет!».

К нему также обратились с вопросом о саммите БРИКС, который пройдет в Казани в октябре. Он отметил, что гостями станут наследный сын премьер-министра Саудовской Аравии, Президент ОАЭ, руководители государств членов БРИКС.

«Не случайно, что это в Казани! Казань не просто центр межконфессионального, межкультурного, межнационального диалога. Казань – это средоточие новых инфраструктурных массовых проектов», – отметил Слуцкий.

Встречу лидер ЛДПР завершил чтением стихов о партии и совместной фотосессией с членами регионального отделения.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. Допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).