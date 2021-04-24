Леонид Слуцкий: И рад бы считать себя казанцем, но эту честь нужно еще заслужить

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий принял участие в передаче «Интервью без галстука». В интервью Андрею Кузьмину он поделился своими впечатлениями от жизни в Казани, перспективах и возможных изменениях в составе своей команды.

«Я безумно счастлив, и для себя открыл Казань. Понятно, что много раз был, когда приезжали, когда играли, но это все мимолетом, из окна автобуса. <...> По мне, Казань ничем не уступает ни одному мегаполису и еще имеет такой огромный плюс, как отсутствие пробок, который обязан быть в любом мегаполисе. Поэтому чувство внутреннего счастья и удовлетворения со мной каждую секунду моей жизни за время работы здесь», — поделился впечатлениями наставник казанской команды.

Пандемия и сборы не позволили ему часто бывать в Казани, поэтому он считает, что пока еще не может называть себя казанцем. «Эту честь я еще должен заслужить», – заметил Слуцкий. Однако он надеется, что со временем, говоря о столице Татарстана, сможет причислить себя к ее жителям.

Рассказал тренер «Рубина» и о своем отношении к известию о создании Суперлиги. Он отметил, что наблюдает за этой темой с большим интересом, даже несмотря на то, что российские клубы не вовлечены в эти события.

«Наши клубы, если они не будут иметь возможность встречаться с этими командами, которые вступили в Суперлигу, это тоже будет обеднять футбол, и наш в том числе. Мне, как и любому человеку, который не вовлечен, кажется, что, кроме клубов, которые в самой Суперлиге, ни один человек не высказался за нее», — заметил он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться на сайте «Татарстан 24».

Телеверсия программы «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» выйдет на телеканале «Татарстан 24» в субботу, в 18.30 и в воскресенье, в 13.30.