Леонид Слуцкий: Готовим варианты, которые у нас будут как с Кварацхелией, так и без него

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о переборе иностранных футболистов в составе казанского клуба и ситуации с возможным уходом из команды полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Есть на данный момент у нас перебор с легионерами. Потому что 11 иностранцев у нас тренируются в составе команды, включая и Кварацхелию. Мы понимаем, что на сезон мы сможем заявить только восемь человек. Кто будут эти трое кто не попадет в окончательную заяву – мы пока не понимаем, потом что это будет зависеть от многих факторов, в том числе и от наличия предложений, которые будут поступать на наших ведущих футболистов. Мы понимаем и оцениваем эти риски и готовим варианты, которые у нас будут как с Кварацхелией, так и без него», – признался Слуцкий.

По словам наставника «Рубина», у грузинского легионера сейчас есть остаточные проблемы связанные с травмой задней поверхности бедра, которая была у него в конце прошлого сезона.

«Он работает сейчас в одноразовом режиме и сегодня будет работать в группе только вечернее занятие, а утром пробежит тест», – рассказал Слуцкий.

