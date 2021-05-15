Леонид Слуцкий: Это для «Ротора» и для нас ключевая игра сезона

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о подготовке к заключительному матчу чемпионата РПЛ против волгоградского «Ротором».

«Это для «Ротора» и для нас ключевая игра сезона. Думаю, будет максимально бескомпромиссный матч. Пользуясь случаем, приглашаю болельщиков – все-таки ключевая игра и может быть хороший сезон при удачных раскладах. Поэтому обращаюсь с огромной просьбой прийти на стадион и поддержать команду, погода наконец-то великолепная. Думаю, все получат удовольствие от заключительной игры сезона», – цитирует Слуцкого пресс-служба казанского клуба.

«Две последние игры «Ротор» провел на принципиально ином уровне, чем они играли до этого. Обыграли «Ахмат», проиграли уже в самой концовке «Сочи» в равной напряженной борьбе, имея моменты. Поэтому отступать им некуда, как и нам. Дело не столько в еврокубках, куда мы можем попасть. Дело в том, что в карьере и футболистов, и тренеров не бывает большого количества успешных сезонов. А сезон – это все-таки целый прожитый год. По футбольным меркам это большое расстояние. У нас есть все шансы завершить его на мажорной ноте. Естественно, мы попытаемся этим шансом воспользоваться», – рассказал Леонид Слуцкий.

Отвечая на вопрос о том, как обстоят дела с составом и можно ли ждать на поле Хвичу Кварацхелию, наставник «Рубина» ответил: «У нас еще есть запас времени, поэтому пока мы надеемся на всех, но посмотрим, кто сможет принять участие в игре, а кто нет».

Матч «Рубин» – «Ротор» пройдет в воскресенье, 16 мая, на стадионе «Ак Барс Арена». Начало матча в 14:00.