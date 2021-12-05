Леонид Слуцкий: Действия Кварацхелии предполагали замену еще в перерыве

Судя по тому, что Кварацхелия показывал на поле, его нужно было заменить еще в перерыве матча. Таким мнением после встречи «Рубина» и «Нижнего Новгорода» поделился главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

«Действия Кварацхелии на поле предполагали замену еще в перерыве», — заметил он.

Напомним, что «Рубин» проиграл «Нижнему Новгороду» со счетом 2:1, грузин был заменен на 52-й минуте. После этого он бросил перчатки в сторону скамейки «Рубина» и ушел в подтрибунное помещение.