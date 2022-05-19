Леонид Слуцкий: «Боязно перед последним туром? Какой смысл? Голова боится, а руки делают»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился своими эмоциями перед решающим матчем с «Уфой» за право сохранения прописки в РПЛ.

Напомним, проигравшая в матче команда, напрямую без стыковых матчей вылетит в ФНЛ. «Рубин» устроит и ничейный результат. В этом случае, скорее всего, казанцам предстоят стыковые матчи с командами ФНЛ. Матч «Рубин» - «Уфа» пройдет 21 мая в Казани. Начало встречи в 17:00.

«Боязно перед последним туром? Какой смысл? Голова боится, а руки делают. Здесь такая ситуация, что мы просто не имеем права предаваться каким-то дополнительным эмоциям, которые будут неконструктивны в данном случае.

По поводу расширения РПЛ? Я сейчас не хочу говорить ни о чем. Мы концентрируемся на матче с «Уфой». Есть много что сказать, но сейчас любые эти слова будут абсолютно бессмысленны. Начиная от назначения, заканчивая ситуацией, когда якобы не нарушен спортивный принцип», - цитирует Леонида Слуцкого пресс-служба «Рубина».