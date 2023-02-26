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Общество 26 февраля 2023 15:14

Леонид Рошаль был госпитализирован

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Президента Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля госпитализировали. Он был направлен в больницу планово — для замены сустава, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу палаты.

«Он был планово госпитализирован для замены сустава. Операция прошла хорошо», — отмечается в сообщении.

Пока Рошаль остается в больнице.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что доктор госпитализирован из-за болезни Паркинсона и кист в головном мозге. Однако в Нацмедпалате эту информацию опровергли.

#Здоровье #госпитализация
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