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Леонид Рошаль был госпитализирован
Президента Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля госпитализировали. Он был направлен в больницу планово — для замены сустава, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу палаты.
«Он был планово госпитализирован для замены сустава. Операция прошла хорошо», — отмечается в сообщении.
Пока Рошаль остается в больнице.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что доктор госпитализирован из-за болезни Паркинсона и кист в головном мозге. Однако в Нацмедпалате эту информацию опровергли.
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