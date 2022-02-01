Леонид Куравлев похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев похоронен сегодня на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония прощания с народным артистом проходила в закрытом режиме в Центральной клинической больнице города. На ней присутствовали родные, близкие, друзья и коллеги артиста. Здесь же прошло отпевание покойного.

Куравлев похоронен рядом с женой — Ниной Куравлевой. С ней в браке он прожил более 50 лет.

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев скончался 30 января на 86-м году жизни. Родился 8 октября 1936 года в Москве. Известный актер театра и кино. Его фильмография насчитывает более 200 картин.

Широкую известность Куравлеву принесла роль Пашки Колокольникова в картине Василия Шукшина «Живет такой парень». Он стал известен ролями в таких фильмах, как «Место встречи изменить нельзя» (Валька Копченый), «Золотой теленок» (Шура Балаганов), «Иван Васильевич меняет профессию» (Жорж Милославский), «Афоня» (Афанасий Борщев) и многих других.

Соболезнования в связи со смертью актера выразил Президент России Владимир Путин, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».