Рустам Минниханов и Леонид Барышев осмотрели ферму по выращиванию оленей

Генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев принял участие в осмотре животноводческого хозяйства «Вятский берег». Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил ферму по выращиванию племенных оленей в рамках рабочей поездки в Елабужский район. Гостей познакомили с условиями содержания, показали вольеры, систему обслуживания животных, которая включает в себя не только кормление, но и сортировку, взвешивание, вакцинацию и чистку.

Проект по разведению копытных и увеличению их поголовья стартовал в 2020 году. Планируется, что уже в ближайшем будущем этот комплекс будет расширен до природного парка. «Будут созданы все условия для туристов. Люди смогут приезжать сюда с семьями и наблюдать за животными в их естественной среде», — поделилась планами директор комплекса Гульнара Пестерникова.

«Эссен Продакшн АГ» постоянно и целенаправленно занимается вопросами развития Елабуги и Елабужского района. В 2021 году компания планирует принять активное участие в разработке Концепции устойчивого развития исторического центра Елабуги. Леонид Барышев неоднократно подчеркивал важность развития в Елабужском районе туристической отрасли, создания рекреационных зон.

Справка о компании «Эссен Продакшн АГ»:

Компания АО «Эссен Продакшн АГ» — одна из крупнейших производителей продуктов питания в России. Годовой оборот компании за 2019 год составил 23,26 млрд рублей. ТМ «Махеевъ» — бренд № 1 в России в категории: майонез, кетчуп, джем, маринад, горчица.

Ежегодно компания производит более 243 тыс. тонн готовой продукции: 142 тыс. тонн майонеза, 42 тыс. тонн томатной продукции, 9 тыс. тонн приправ, 12 тыс. тонн повидла, джемов, 38 тыс. тонн кондитерской продукции.

В общей сложности, в продуктовый прайс компании входит 247 видов продукции соусов, кондитерских изделий и джемов. На сегодняшний день продукция «Махеевъ» реализуется по всей России, а также в 32 странах ближнего и дальнего зарубежья. Доля экспорта превышает 15% от общего объема продаж компании. Продукция компании представлена в ведущих федеральных и региональных торговых сетях, таких как X5 Retail, Магнит, Лента, МETRO. На долю торговых сетей приходится более 40 % от общего объема продаж.

Кондитерское производство «Эссен Продакшн АГ» представлено одной из самых мощных производственных площадок в России. Ежегодно она производит более 38,0 тысяч тонн продукции: батончиков, трубочек и конфет с желейными, помадными, трюфельными и комбинированными начинками, а также конфет на основе полых вафель.

Генеральный директор — Барышев Леонид Анатольевич.