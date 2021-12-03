Леонид Алехин стал руководителем «Газпром нефтехим Салавата»

Экс-генеральный директор ТАНЕКО Леонид Алехин назначен исполнительным директором ООО «РГД переработка Салават» — управляющей компании «Газпром нефтехим Салават», говорится в сообщении компании.

Алехин был представлен в новой должности накануне в ходе встречи с генерального директора «РусГазДобычи» Константина Махова с коллективом «Газпром нефтехим Салавата».

Махов отметил, что на базе салаватского нефтехимического комплекса в ближайшее время будет реализован крупный проект. В рамках создания нового масштабного газохимического кластера компания ориентируется на развитие и модернизацию мощностей. Для обеспечения сырьем предприятия в Салавате планируется поставлять 28 млрд куб. м газа ежегодно.

«Мы занимаемся разработкой Тамбейского месторождения, есть объемы дополнительного газа в пределах 28 млрд куб. метров. Совместно с "Газпромом" было принято решение построить здесь Газоперерабатывающий завод. Салават получит полный комплекс переработки. Проект станет стимулом для привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест», — отметил на встрече с работниками глава «РусГазДобычи».

Махов представил Алехина также главе Башкортостана Радию Хабирову. Стороны обсудили перспективы развития градообразующего предприятия «Газпром нефтехим Салават» и взаимодействия с республикой в реализации совместных проектов.

Леонид Алехин с 2003 года был генеральным директором «Казаньоргсинтеза» (входит в ТАИФ), в 2012-2019 годах руководил нефтекомплексом ТАНЕКО (принадлежит «Татнефти»).

«Газпром нефтехим Салават» – одно из крупнейших нефтехимических предприятий в России, входит в систему «Газпрома». В мае 2021 года «Газпром» и «РусГазДобыча» заключили договор о передаче управления нефтеперерабатывающим комплексом «Газпром нефтехим Салават» компании «РГД переработка Салават».

Предполагается, что новый газоперерабатывающий завод в Салавате будет сопоставим по мощности с заводом в Усть-Луге и Амурским ГПЗ. Создание в регионе газохимического кластера позволит полностью загрузить мощности «Газпром нефтехим Салавата».