Леон Мусаев: «Спартак» – это топ-уровень, но кто будет сильнее в деталях, тот и выиграет

Полузащитник «Рубина» Леон Мусаев поделился ожиданиями перед игрой 25-го тура Российской Премьер-лиги против «Спартака». По словам футболиста, в предстоящей игре победит тот, кто будет сильнее мелких деталях.

«Я считаю, что "Спартак" – это всегда топ-уровень, хорошая команда. Не скажу, конечно, что прямо так сильно следил, что за тем "Спартаком", что за этим, но очевидно, что будет тяжело. Очевидно, что будет равная борьба. И тот кто будет сильнее в мелких деталях, тот и выиграет.

Как проходит подготовка к игре? Ничего сверхъестественного, готовимся, как обычно. Для меня лично сложно со всеми командами. И для меня нет разницы с кем играть», – заявил Мусаев клубному телевидению.

Напомним, в данный момент «Рубин», с 25 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. От зоны стыковых матчей команду отделяет всего 4 очка.

Ближайшая игра против «Спартака» состоится 16 апреля в 19:00 на стадионе «Открытие Арена» в Москве.