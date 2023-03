Лента «Всё везде и сразу» стала обладателем «Оскара» в главной категории «Лучший фильм»

Картина «Всё везде и сразу» (Everything Everywhere All at Once, 2021) Дэниела Шайнерта и Дэна Квана удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Об этом было объявлено на 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, которую транслировал телеканал ABC.

Лента «Всё везде и сразу» соединяет черты научно-фантастического фильма, комедии абсурда и боевика. Она рассказывает историю эмигрантки из Китая Эвелин Вонг, которую сыграла 60-летняя Мишель Йео. Главная героиня неожиданно для себя обнаруживает, что может перемещаться между мирами, и оказывается вынуждена сражаться со злом в параллельных вселенных.

Помимо Мишель Йео, в картине снялись Стефани Сюй, Джеймс Хун, Тэлли Медел, Дженни Слейт, Гарри Шам младший, Джейми Ли Кёртис, Ке Хюи Кван и другие.

Фильм «Всё везде и сразу» был номинирован в 11 категориях и получил статуэтки в семи из них. Мишель Йео признали лучшей актрисой, Джейми Ли Кёртис стала лучшей актрисой второго плана, а Ке Хюи Кван признан лучшим актером второго плана. Кроме того, лента удостоена наград за лучшую режиссерскую работу, лучший монтаж и лучший оригинальный сценарий.

При этом лучшим актером признан Брендан Фрейзер, сыгравший в фильме «Кит» (The Whale, 2022) Даррена Аронофски страдающего ожирением преподавателя креативного письма Чарли. Награды за лучший адаптированный сценарий удостоена картина «Говорят женщины» (Women Talking, 2022) Сары Полли, основанная на одноименном романе Мириам Тоус 2018 года.

Лучшим анимационным фильмом стал «Пиноккио Гильермо дель Торо» (Guillermo del Toro's Pinocchio, 2022), снятый Гильермо дель Торо и Марком Густафсоном. Лучшим иностранным фильмом признана немецкая лента «На Западном фронте без перемен» (Im Westen nichts Neues, 2022) Эдварда Бергера по одноименному роману Эриха Марии Ремарка, лучшим короткометражным документальным фильмом — индийско-американские «Заклинатели слонов» (Elephant Whisperers, 2022) Картики Гонсалвес.

Лучшим оператором назван Джеймс Фрэнд за работу над картиной «На Западном фронте без перемен». За лучшие визуальные эффекты отмечен «Аватар: путь воды» (Avatar: The Way of Water, 2022) Джеймса Кэмерона.