Ленинский мемориал, НКЦ, библиотека: место res publica и общей памяти в Татарстане



Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раньше это были крепостные стены, мосты и бани. Сейчас – парки, библиотеки и дороги

В своей предыдущей статье, посвященной Республике Татарстан, я привел аргументы, что исторически сложившееся название Татарстана как «Республика Татарстан» имеет глубокое значение для нашего региона. Буквальный перевод с латыни слова «республика» (res publica) — это «общая вещь», впоследствии данный термин стал переводиться как «общее дело». Республиканизм как философская школа говорил о том, что наиболее эффективная форма жизни общества — это объединение людей вокруг создания общественно полезных объектов. Раньше это были крепостные стены, мосты и бани, сейчас это парки, библиотеки и дороги. На мой взгляд, для Татарстана эта тема имеет свою актуальность, так как в последние годы мы наблюдаем интересные проекты, связанные с общественными пространствами, которые уже реализуют на практике многие республиканские идеи.

Развивая тезис о Татарстане как Res publica, я хочу обратить внимание на другую важную составляющую, без которой было бы невозможно достичь республиканского баланса, – на общие места памяти. Последние полвека в исторической науке произошел поворот – историки стали изучать не только факты прошлого, но и историческую память людей. В данном случае речь идет об образах прошлого и отношении к нему человека.

Негативным примером важности исторической памяти для людей являются «войны памяти», когда вокруг каких-то фактов или мест прошлого возникают конфликты и разногласия. Однако если развивать идею французского историка Пьера Нора о местах памяти, то гораздо чаще люди находили компромиссы и баланс. Тогда вместо «войн памяти» мы обнаруживаем общие места памяти. Это позитивный вариант исторической памяти, который объединяет или служит примером взаимодействия людей разных этнических, религиозных и культурных идентичностей.

Наверное, сейчас такого рода места есть в любой стране и в любом обществе, однако не во всех случаях такие примеры были осмыслены в рамках республиканской философской мысли. И Татарстан в их числе, хотя с точки зрения выработки наиболее эффективных общественных моделей взаимодействия в этом осмыслении есть большая перспектива.

Легче всего говорить о кейсах такого взаимодействия на примере уже сформированных социальных институций. Одним из таких ярких примеров, о котором я хочу здесь подробнее поговорить, является место, известное нам как Национальная библиотека Республики Татарстан, а для людей старшего поколения – как НКЦ «Казань» или даже Ленинский мемориал.

Исторические и культурные наложения и пересечения в Нацбиблиотеке

Обновленное здание на высоком берегу Казанки, в которое переехала в 2020 году Национальная библиотека РТ, стало сегодня местом притяжения людей, безусловным украшением и гордостью Татарстана. Но прежде чем перейти к его важной современной функции, я предлагаю внимательнее посмотреть на само место как на яркий пример пространства общей исторической памяти и общего дела, так как по многим причинам мы видим здесь приложение усилий людей разных эпох и культурных ориентиров. Если внимательнее в него вглядеться, мы увидим интересные исторические и культурные наложения и пересечения.

Напомню, что изначально здание было построено в 1987 году для Ленинского мемориала. Решение возвести мемориал было принято в 1981 году Центральным комитетом КПСС в честь и к 100-летию революционной сходки студентов Казанского университета, которая состоялась в 1887 году и в которой принял участие тогда казанский студент, а в будущем вождь Октябрьской революции Владимир Ульянов-Ленин. Форма и цвет стен здания отсылают к красному развевающемуся флагу.

Таким образом, по решению Коммунистической партии советские граждане ТАССР построили новую доминанту на реке Казанки, которая стала символом советской эпохи нашего города и республики. Однако вскоре Советский Союз распался и необходимость в мемориале отпала, тем не менее город получил советское наследие в виде необычной постройки.

В последующие годы само здание и пространство вокруг него будет обрастать новыми символическими отсылками и наполняться новым содержанием. После распада СССР началась эпоха преобразований, в том числе возрождение забытых имен, важных для национальной татарской истории. Не все, наверное, знают или не все обращают внимание на то, что площадь, на которой расположено нынешнее здание библиотеки, носит имя интересной фигуры – татарского революционера и большевика Мирсаида Султан-Галиева.



Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Величина Султан-Галиева

Свое это название — площадь Султан-Галиева — пространство перед нынешней библиотекой получило в 1992 году. Дело в том, что Мирсаид Султан-Галиев был не просто революционером, но и фактически основателем такого важного для современного Ближнего Востока явления, как исламский социализм. Именно своими исламскими интерпретациями Карла Маркса Султан-Галиев стал знаменит и в той или иной мере повлиял на коммунистов и социалистов Ближнего Востока. Например, некоторое время его секретарем и другом был будущий основатель турецкой Коммунистической партии Мустафа Субхи, который очевидно находился под влиянием идей Султан-Галиева. Во второй половине XX века идея исламского социализма получит широкое распространение во многих странах мусульманского мира, которые поддерживались Советским Союзом.

Благодаря мусульманской интерпретации марксизма Султан-Галиев сегодня является одним из самых известных татарских интеллектуалов в международной науке. О нем пишут статьи и книги – например, в наиболее известной международной академической базе научных статей Academia.edu порядка 700 текстов на разных языках с упоминанием Султан-Галиева. Да и мне самому в разговорах с зарубежными коллегами не раз приходилось слышать о Султан-Галиеве как об интересном интеллектуале.

«Хөррият» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Площадь у будущего здания библиотеки облюбовала городская молодежь

В 1990-е годы сменила название не только площадь. Само здание бывшего Ленинского мемориала также ждали перемены. В 1992 году в нем был организован Национальный культурный центр «Казань», который фактически стал музейным комплексом. В НКЦ «Казань» разместились Национальный музей, музеи татарских художников и скульпторов Баки Урманчи и Амира Мазитова, выставочный комплекс, а также различные творческие коллективы.

Другой важный символ эпохи 1990-х годов, который входит в комплекс зданий нынешней библиотеки, – это стела со скульптурой «Хөррият», установленной в 1997 году. Хөррият в татарской мифологии — это свободная женщина-птица, а созданная Кадимом Замитовым скульптура, ей посвященная, символизирует поиск татарским народом новых форм выражения своей идентичности. Интересно, что из-за размаха крыльев этот памятник в городском народном фольклоре называли Бэтменом. И такая топология – результат того, что в течение долгого времени площадь у будущего здания библиотеки облюбовала городская молодежь – в 2000-е и 2010-е годы это место стало популярным среди любителей скейтов и хип-хоп-музыки. В последующем на этой площади стал проводиться легендарный фестиваль уличной культуры «Сникерс-урбания», укрепив особый статус этого места в ментальной карте городской молодежи.

Таким образом, 1990-е и 2000-е годы также оставили свой отпечаток на этом месте, значимый как для татарской идентичности, так и для разных слоев казанского общества – от деятелей искусства до казанских неформалов. Так бывший Ленинский мемориал стал местом общей исторической памяти.



Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Библиотека, помимо своего прямого предназначения, стала местом встреч и времяпрепровождения

В каком-то смысле последующая трансформация места выглядит в этом контексте довольно логичной. В 2020 году в бывшее здание НКЦ «Казань» переехала Национальная библиотека Республики Татарстан. В связи с этим произошла не просто реконструкция, но и полноценная реконцептуализация всего здания, что превратило его в новое место притяжения как жителей Татарстана, так и туристов.

И здесь речь идет не только о новых интерьерах и современном скандинавском дизайне (одна моя гостья из Петербурга предположила, что дизайнеры и архитекторы вдохновлялись работами иконы финской архитектуры Алвара Аалто) – произошло содержательное изменение не только самого здания, но и библиотеки. Национальная библиотека благодаря переезду в новое реконценптуализированное пространство стала полноценным общественным пространством, то есть общим местом, которое, с уверенностью можно сказать, уже стало и местом общей исторической памяти.

Дело в том, что помимо непосредственно библиотеки в ее здании располагаются театральная площадка MOÑ Фонда поддержки современного искусства «Живой город», которая уже стала известна значимыми театральными постановками, студия звукозаписи татарской современной музыки Yummy Music, кафе Min, выставочное пространство, лекториум и книжный магазин «Смена». Вокруг этих пространств уже сформировалась своя среда, своя уникальная история, эмоционально значимая для жителей города и республики. Важно, что в библиотеку может прийти каждый желающий, подключиться к вайфаю и поработать в залах и переходах с красивыми видами на Казанку. В новом же стеклянном пристрое разместился современный читальный зал, куда можно прийти почитать книги даже без читального билета, там же располагается детская зона для совсем маленьких.

Таким образом, библиотека помимо своего прямого предназначения стала местом встреч и времяпрепровождения горожан, местом научных и культурных мероприятий, местом, куда приходят поработать или подготовиться к экзаменам.



Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В современной урбанистике есть специальный термин для таких пространств – «третье место»

Важно отметить, что при составлении функционального задания здания было проведено более десятка интервью с деятелями культуры и двухдневная сессия с работниками самой библиотеки. Такое приобщение широкого круга граждан к процессу создания нового важного для Татарстана объекта может служить примером общего дела, результаты которого уже сейчас становятся частью общей памяти для многих жителей республики. В этом смысле показательно, что в обновленном здании сохранили советскую скульптурную композицию «Миру – мир», которая в контексте новых интерьеров здания символически закольцовывает исторические этапы развития здания современной библиотеки – от социалистического к постиндустриальному.

В некотором смысле именно такая трансформация здания, когда в проектировании новой институции учитываются разные мнения, создаются условия для потребностей разных слоев общества и в которой находит отображение и разнообразное историческое прошлое места, позволяет нам говорить о том, что это место является квинтэссенцией республиканской идеи об общем деле и как следствие – об общем месте памяти для граждан. В современной урбанистике есть даже специальный термин для таких пространств – «третье место», то есть место, которое не является домом или работой, но которое имеет большое значение в самосознании горожан, так как оно связано не просто с досугом, но и с коммуникацией и творчеством. Такое символически важное место в идентичности граждан.

На мой взгляд, такие примеры имеют для нас значение, потому что позволяют посмотреть на любое общество не с позиции поиска конфликтов и разломов, а с позиции поиска точек соприкосновения разных социальных групп и слоев. Для Татарстана это, безусловно, важно, так как является примером существующей эмпирической базы республиканских практик, требующих дальнейшего осмысления и научной концептуализации. В связи с этим важен в первую очередь опыт самих людей, которые пользуются такими «третьими местами» в разные исторические периоды.

Данис Гараев для «Миллиард.Татар»

Гараев Данис Махмутович – социолог, историк. Доктор философии PhD (Амстердамский университет). Старший научный сотрудник казанского отделения Федерального научного центра психологических и междисциплинарных исследований. Выпускник исторического факультета Казанского государственного университета (2005) и Европейского университета в Санкт-Петербурге (2008). Как приглашенный исследователь работал в Амстердаме (Нидерланды), Цюрихе (Швейцария) и Алма-Ате (Казахстан).