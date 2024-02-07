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Лениногорское предприятие погасило более 8,1 млн рублей по зарплате
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ООО «СпецСтройСервис» погасило задолженность по заработной плате перед 659 работниками. Об этом передает пресс-служба Минтруда РТ.
«В ходе проведенной работы <...> частично погашена задолженность по заработной плате на предприятии Лениногорского района», – сказано в сообщении ведомства.
Всего было уплачено более 8,1 млн рублей долга по зарплате.
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