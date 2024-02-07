Лениногорское предприятие погасило более 8,1 млн рублей по зарплате

ООО «СпецСтройСервис» погасило задолженность по заработной плате перед 659 работниками. Об этом передает пресс-служба Минтруда РТ.

«В ходе проведенной работы <...> частично погашена задолженность по заработной плате на предприятии Лениногорского района», – сказано в сообщении ведомства.

Всего было уплачено более 8,1 млн рублей долга по зарплате.